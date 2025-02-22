पाकिस्तान में बैन कर दी गई थीं ये बॉलीवुड फिल्में

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 22, 2025

सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था.

Source: Bollywoodlife.com

फरहान अख्तर की फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' पर पाकिस्तान में आपत्ति जताई और इसे बैन कर दिया.

शाहिद कपूर की फिल्म 'हैदर' को पाकिस्तान में रिलीज नहीं होने दिया गया.

सैफ अली खान की फिल्म 'एजेंट विनोद' को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था.

धनुष की फिल्म 'रांझणा' को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था.

आलिया भट्ट स्टाटर फिल्म 'राजी' पाकिस्तान में बैन कर दी गई थी.

अक्षय कुमार की फिल्म 'पैडमैन' पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने बैन कर दी थी.

ऋषि कपूर की फिल्म 'मुल्क' पाकिस्तान में नहीं रिलीज की गई थी.

सलमान खान की फिल्म 'एक था टाइगर' पाकिस्तान में नहीं दिखाई गई थी.

आमिर खान की फिल्म 'दंगल' को पाकिस्तान में नहीं रिलीज किया गया था.

