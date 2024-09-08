एंटीलिया में इन स्टारकिड्स ने गणपति के दरबार में टेका माथा
Shashikant Mishra
| Sep 07, 2024
सारा अली खान लहंगा पहने नजर आईं।
अनन्या पांडे साड़ी पहनकर पहुंची थीं।
जुनैद खान ने पैपराजी को पोज दिया।
एलिजेह अग्निहोत्री भी एंटीलिया पहुंची थीं।
शनाया कपूर ने साड़ी में लोगों का ध्यान खींचा।
मीजान जाफरी ने स्माइल पास करते हुए पोज दिया।
अंशुला कपूर भी कैमरे में कैद हुईं।
