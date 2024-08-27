हर साल बप्पा को घर लाते हैं ये सेलेब्स
| Aug 27, 2024
शिल्पा शेट्टी के घर हर साल गणपति बप्पा का आगमन होता है।
श्रद्धा कपूर हर साल श्रद्धा गणपति बप्पा का स्वागत अपने घर में करती हैं।
सलमान खान हर साल धूमधाम से बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं।
एक्टर सोनू सूद का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
तुषार कपूर के घर भी हर साल बप्पा का आगमन होता है।
इस लिस्ट में एक्टर गोविंदा का भी नाम शामिल है।
ऋतिक रोशन हर साल गणेश चतुर्थी पर भगवान को अपने घर भी लाते हैं।
हर साल संजय दत्त गणेश चतुर्थी पर बप्पा को अपने घर लाकर उनकी सेवा करते हैं।
शाहरुख खान के घर हर साल गणपति बप्पा आते हैं।
