रणवीर इलाहाबादिया के कमेंट के बाद इंडिया में बंद हो जाएगा यूट्यूब? गौरव तनेजा ने किया ये ट्वीट
Shashikant Mishra
| Feb 10, 2025
फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया अपने एक बयान के कारण इस समय लोगों को निशाने पर हैं. यहां तक कि लोग उन्हें माफी मांगने के लिए कह रहे हैं.
लोगों का कहना हैं कि अगर रणवीर इलाहाबादिया ने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी.
दरअसल, रणवीर इलाहाबादिया कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडिया गॉट लैटेंट' पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने पेरेंट्स को लेकर अश्लील कमेंट किया है.
रणवीर इलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से कहा, 'क्या आप जिंदगी भर अपने माता-पिता को सेक्स करते देखना पसंद करेंगे? या फिर उन्हें एक बार जॉइन करेंगे और हमेशा के लिए ये बंद हो जाएगा.'
रणवीर इलाहाबादिया के इस बयान के बाद जमकर हंगामा हो रहा है. कई सेलिब्रिटीज ने उनके इस बयान को लेकर निशाना साधा है.
इसी बीच यूट्यूबर गौरव तनेजा ने एक ट्वीट कर लोगों का ध्यान खींचा है. रणवीर इलाहाबादिया के बयान के बाद उनका ये ट्वीट आया है.
गौरव तनेजा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, 'लगता है कि समय रैना पूरे यूट्यूब इंडिया को कैंसल करवा के ही मानेगा.'
