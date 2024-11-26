शाहरुख खान की इस हरकत से तंग आ गई थीं पत्नी गौरी, यूं सिखाया था सबक

Nov 26, 2024

बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत और परफेक्ट कपल कहे जाने वाले शाहरुख खान और गौरी खान की शादी को आज लगभग 28 साल हो गए है.

मगर क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान और गौरी खान का रिश्ता हमेशा से इतना परफेक्ट नहीं था?

गौरी खान ने सिमी ग्रेवाल के टॉक शो में बताया कि कैसे उन्होंने एक बार शाहरुख खान को सबक सिखाया था.

दरअसल, शाहरुख खान अपने रिश्ते के शुरुआती दिनों में गौरी को लेकर बहुत पजेसिव रहते थे.

गौरी खान ने शो में कहा, 'वो बहुत ज्यादा अधिकार जताते थे. ये सब मुझे परेशान कर देता था. वो मुझे व्हाइट शर्ट नहीं पहनने देते थे. उनको लगता था वो पारदर्शी है.'

वहीं शाहरुख खान ने अपनी इस हरकत को मानते हुए इसे बिल्कुल अश्लील बताया है.

शाहरुख खान ने बताया कि उनकी इस सोच की जिम्मेदार उनका सीक्रेट रिश्ता था. 'मैं उनको जानता था मगर कोई और नहीं जानता था.'

शाहरुख खान ने आगे कहा, 'मेरे अंदर कमी थी, जिसने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर किया जिसपर मुझे गर्व नहीं हैं.'

गौरी खान ने बताया कि फिर कैसे उन्होंने शाहरुख खान की इस हरकत को लेकर उनको सबक सिखाया था.

गौरी ने कहा, 'मैंने उसे लात मारी और लंबे समय के लिए छोड़ दिया. फिर उन्हें सीखना पड़ा क्योंकि मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे आगे कभी नहीं देख पाओगे.'

