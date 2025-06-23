वेस्टर्न में ग्लैमरस तो देसी में ग्रेसफुल लगीं जेनेलिया, फैंस से पूछा- कौन सा लुक है फेवरेट?

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 23, 2025

इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'सितारे जमीन पर' को लेकर जेनेलिया देशमुख सुर्खियों में हैं.

इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ खूबसूरत और स्टाइलिश तस्वीरें शेयर कर फैंस का दिल जीत लिया.

जेनेलिया ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में अलग-अलग ड्रेस के साथ पोज दिए हैं. उन्होंने कभी वेस्टर्न तो कभी देसी लुक में अदाएं दिखाई.

एक फोटो में वह ग्लासेस लगाए हुए मॉर्डन ड्रेस में दिखीं और बेहद एलिगेंट लगीं.

तो वहीं दूसरी तस्वीर में लॉन्ग स्कर्ट के साथ उन्होंने कातिल अदाएं दिखाईं.

इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए जेनेलिया ने पूछा- 'कौन सी फोटो आपकी फेवरेट है?'

जैसे ही एक्ट्रेस का पोस्ट वायरल हुआ फैंस उनकी जमकर तारीफ करने लगे, किसी ने उन्हें 'इंस्टा की रानी' तो किसी ने 'मेरी फेवरेट हीरोइन' कहा.

