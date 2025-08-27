गणेश चतुर्थी पर जेनेलिया का खूबसूरत अंदाज, ट्रेडिशनल लुक देख फैंस हुए दीवाने

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 27, 2025

जेनेलिया डिसूजा ने इंस्टाग्राम पर अपना लेटेस्ट ट्रेडिशनल लुक शेयर कर फैंस का दिल जीत लिया.

यह खूबसूरत लुक जेनेलिया ने गणेश चुतर्थी के खास मौके पर अपनाया.

जेनेलिया ने मराठी ट्रेडिशनल अवतार में पोज देते हुए सभी का ध्यान खींचा.

हाथों में सोने के कड़े और अंगूठियों के साथ उन्होंने अपने लुक को और खास बनाया है.

उनका यह मराठी लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हाल ही में जेनेलिया ने पति रितेश देशमुख के साथ एक शानदार फोटोशूट भी करवाया था.

वहीं अगर बात करें जेनेलिया के वर्कफ्रंट की तो हाल ही में उन्हें आखिरी बार फिल्म 'सितारे जमीन पर' में देखा गया था.

