गणेश चतुर्थी पर जेनेलिया का खूबसूरत अंदाज, ट्रेडिशनल लुक देख फैंस हुए दीवाने
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 27, 2025
जेनेलिया डिसूजा ने इंस्टाग्राम पर अपना लेटेस्ट ट्रेडिशनल लुक शेयर कर फैंस का दिल जीत लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
यह खूबसूरत लुक जेनेलिया ने गणेश चुतर्थी के खास मौके पर अपनाया.
Source:
Bollywoodlife.com
जेनेलिया ने मराठी ट्रेडिशनल अवतार में पोज देते हुए सभी का ध्यान खींचा.
Source:
Bollywoodlife.com
हाथों में सोने के कड़े और अंगूठियों के साथ उन्होंने अपने लुक को और खास बनाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
उनका यह मराठी लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में जेनेलिया ने पति रितेश देशमुख के साथ एक शानदार फोटोशूट भी करवाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अगर बात करें जेनेलिया के वर्कफ्रंट की तो हाल ही में उन्हें आखिरी बार फिल्म 'सितारे जमीन पर' में देखा गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जाह्नवी कपूर की तरह पहनें वेस्टर्न ड्रेस, पार्टी में लगेंगी कयामत
अगली वेब स्टोरी देखें.