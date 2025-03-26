ग्लैमरस क्वीन उर्वशी रौतेला का लाल ड्रेस में कहर, तस्वीरें देख थम जाएंगी निगाहें
Sadhna Mishra
| Mar 25, 2025
अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों से धमाल मचाने वाली उर्वशी रौतेला ने एक बार से लोगों का करार छीन लिया है.
उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट पोस्ट शेयर कीं, जिसमें उनका ग्लैमरस स्टाइल देखकर फैंस की नजरें टिक गईं.
उन्होंने लाल स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी, जो उनके लुक को बिल्कुल किलर बना रही है.
हरे रंग का हैवी नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स के साथ उर्वशी ने अपने स्टाइल को परफेक्ट टच दिया.
खुले लहराते बालों ने उनके लुक में जान डाल दी, जिससे वो और भी खूबसूरत लगीं.
तस्वीर में उर्वशी का कॉन्फिडेंस चमक रहा है, एक हाथ हवा में उठाकर उन्होंने कूल पोज दिया.
वर्क फ्रंट पर उर्वशी हाल ही में 'डाकू महाराज' में पुलिस अफसर के रोल में नजर आईं, जहां उनका अंदाज बिल्कुल जुदा था.
