गोविंदा और कृष्णा का कपिल शर्मा के शो में हुआ रीयूनियन, खत्म हुई सात साल पुरानी लड़ाई
Bollywood Staff
| Dec 02, 2024
गोविंदा हाल ही में शक्ति कपूर और चंकी पांडे के साथ कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में शामिल हुए थे.
कपिल शर्मा के शो में गोविंदा और कृष्णा का सात साल बाद रियूनियन हुआ है दोनों ने एक दूसरे को देखकर गले लगा लिया था.
कृष्णा ने गोविंदा को गले लगाकर कहा, 'बहुत साल बाद मिले हैं अब नहीं छोडूंगा - आई लव यू.'
शो में गोविंदा ने बताया कि कुछ समय पहले जब मुझे गोली लगी थी, तब कृष्णा रो रहा था और अब ये पीस पर जोक्स क्रैक कर रहा है.
गोविंदा और कॉमेडियन कृष्णा के बीच सात साल पहले एक बड़ा झगड़ा हो गया था. जिसको लेकर उन्होंने शो में बात भी की है.
शो में गोविंदा ने पहली बार कृष्णा से लड़ाई की वजह का खुलासा किया है.
गोविंदा ने बताया, कि एक दिन मैं कृष्णा से काफी ज्यादा गुस्सा था और मैंने उससे पूछा था ये कैसे डायलॉग्स हैं, जो वो इससे लिखवाते हैं?
गोविंदा ने बताया इस पर मेरी पत्नी सुनीता ने कहा, 'पूरी फिल्म इंडस्ट्री ऐसा करती है तुम कृष्णा को कुछ मत कहो.'
गोविंदा ने बताया कि मेरी पत्नी ने कहा, 'कृष्णा पैसे कमा रहा है उसे उसका काम करने दो किसी के लिए आप रुकावट मत बनो, बुरा मत बनो.'
गोविंदा ने भांजे कृष्णा से कहा, 'तुम सुनीता को सॉरी कहो वो तुमसे बहुत प्यार करती है.'
मामा गोविंदा की बात को मानकर कृष्णा ने शो के दौरान मामी सुनीता से माफी मांगी है.
