डेटिंग से लेकर शादी तक…, गोविंदा और सुनीता आहूजा की रोमांटिक फोटोज

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 25, 2025

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की तलाक की खबरें लगातर सामने आ रहीं हैं. इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

इस बीच सोशल मीडिया पर सुनीता और गोविंदा के पुरानी फोटोज वायरल हो रहीं हैं.

सुनीता और गोविंदा की यह फोटोज उनके रिश्ते के शुरूआती दौर की हैं. जिसे लोग बहुत पसंद कर रहें हैं.

सुनीता आहूजा गोविंदा से 16 साल की उम्र में मिली थी. उन्होंने गोविंदा को भिंडी और अरहर की दाल बना कर इंप्रेस किया था.

गोविंदा और सुनीता के दो बच्चे हैं. सुनीता और गोविंदा का बॉन्ड भी बेहद मजबूत था लेकिन लगातार दोनों के बीच तलाक की खबरें भी सामने आ रहीं हैं.

फोटो में एक्टर गोविंदा एक दम जवान नजर आ रहे हैं और सुनीता एकदम मासूम और क्यूट नजर आ रहीं हैं.

इस तस्वीर में गोविंदा और सुनीता के अलावे उनकी बेटी भी नजर आ रहीं हैं.

आहूजा फैमिली की यह फोटो किसी खास फंक्शन की हैं, जिसमें पूरी फैमिली बहुत खुश नजर आ रही है.

