हमसे ज्यादा पैसे कमाता था एक बंदर, रुकता था होटल में, Bollywood एक्टर ने किया खुलासा
| Dec 04, 2024
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा, शक्ति कपूर और चंकी पांडे हाल ही में कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में शामिल हुए थे.
कपिल शर्मा के शो में तीनों एक्टर्स ने जमकर मजे और हंसी -मजाक किया है.
एक्टर गोविंदा कपिल शर्मा के शो में अपने भांजे कृष्णा से झगड़े के बाद पहली बार शामिल हुए हैं.
कपिल शर्मा के शो में गोविंदा और कॉमेडियन कृष्णा ने झगड़ा खत्म करके एक दूसरे को गले लगा लिया है.
शो के दौरान ही गोविंदा, शक्ति कपूर और चंकी पांडे ने डायरेक्टर डेविड धवन की फिल्म 'आंखें' को लेकर कुछ बातों को साझा किया है.
डेविड धवन की फिल्म 'आंखें' में गोविंदा और चंकी पांडे लीड एक्टर के तौर पर तो वहीं शक्ति कपूर विलेन के रूप में नजर आए थे.
शक्ति कपूर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि फिल्म 'आंखें' में तीन हीरो थे. जिसमें गोविंदा, चंकी और एक बंदर था
गोविंदा और चंकी ने हंसते हुए कहा कि उस बंदर को फिल्म में हमसे ज्यादा पैसे मिले थे.
शक्ति कपूर ने बताया कि बंदर को मुंबई के सन एंड सैंड होटल में एक कमरा दिया गया था.
शक्ति ने आगे मजाक करते हुए कहा कि 'जब भी डेविड बंदर को बुलाता तो चंकी आ जाता, चंकी को बुलाता तो बंदर आ जाता था.'
