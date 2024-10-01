इन 3 लोगों को झन्नाटेदार तमाचा जड़ चुके हैं गोविंदा
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 01, 2024
चांटा मारने की वजह से बॉलीवुड स्टार गोविंदा विवादों में फंस चुके हैं.
Source:
Instagram
गोविंदा ने बॉलीवुड स्टार संतोष राय को चांटा मारकर सनसनी मचा दी थी.
Source:
Instagram
गोविंदा ने संतोष पर स्टाफ के साथ बद्तमीजी करने का आरोप लगाया था.
Source:
Instagram
इस घटना के बाद ये मामला कोर्ट पहुंच गया था.
Source:
Instagram
गोविंदा अपनी फिल्म के सेट पर एक फैन को भी चांटा मार बैठे थे.
Source:
Instagram
कोर्ट के कहने पर गोविंदा ने अपने इस फैन से माफी मांगी.
Source:
Instagram
इसके अलावा गोविंदा अपने फिल्म के डायरेक्टर पर भी हाथ साफ कर चुके हैं.
Source:
Instagram
गुस्सा ठंडा होने पर गोविंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: वीकेंड बन जाएगा झक्कास, देख लें बॉलीवुड की ये 9 फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.