इन 3 लोगों को झन्नाटेदार तमाचा जड़ चुके हैं गोविंदा

Oct 01, 2024

चांटा मारने की वजह से बॉलीवुड स्टार गोविंदा विवादों में फंस चुके हैं.

गोविंदा ने बॉलीवुड स्टार संतोष राय को चांटा मारकर सनसनी मचा दी थी.

गोविंदा ने संतोष पर स्टाफ के साथ बद्तमीजी करने का आरोप लगाया था.

इस घटना के बाद ये मामला कोर्ट पहुंच गया था.

गोविंदा अपनी फिल्म के सेट पर एक फैन को भी चांटा मार बैठे थे.

कोर्ट के कहने पर गोविंदा ने अपने इस फैन से माफी मांगी.

इसके अलावा गोविंदा अपने फिल्म के डायरेक्टर पर भी हाथ साफ कर चुके हैं.

गुस्सा ठंडा होने पर गोविंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ.

