'देखकर काबू में रहना मुश्किल...', किस एक्ट्रेस के लिए Govinda ने कही थी ये बात? मच गया था बवाल
Kavita
| Feb 25, 2025
दावा है कि गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता से 37 साल पुरानी शादी खत्म कर रहे हैं.
दावा है कि गोविंदा का अफेयर कई एक्ट्रेसेस संग रहा. दिव्या भारती संग भी उनका नाम जुड़ा.
हालांकि, दिव्या संग उनके अफेयर की रिपोर्ट पर कभी पुष्टि नहीं हुई.
एक बार गोविंदा ने एक ऐसा बवाली बयान दिया था, जिस पर हंगामा हो गया था.
गोविंदा ने दिव्या भारती के लिए बयान देते हुए कहा था कि दिव्या को देख कोई काबू ना रह पाए.
गोविंदा ने कहा था कि हां मुझे जूही बहुत पसंद है. यहां तक कि दिव्या भारती भी. दिव्या बहुत सेंशुअस लड़की है.
इसके आगे गोविंदा ने कहा कि किसी भी मर्द का उसके सामने काबू में रहना मुश्किल है. सुनीता इन सब बातों से बहुत नाराज होने वाली है.
अपनी बात जारी रखते हुए एक्टर ने कहा कि लेकिन उसे पता होना चाहिए कि मैं दिव्या के जादू से अभी भी बच रहा हूं.
बता दें कि गोविंदा और दिव्या भारती ने कुछ फिल्मों में साथ काम किया है.
उनकी फिल्म शोला और शबनम काफी हिट रही थी.
