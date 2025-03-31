गोविंदा ने 38 साल पहले बनाया था ऐसा रिकॉर्ड, आज तक है बरकरार
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 31, 2025
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने अपने करियर में तमाम बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. उनकी अदाकारी के फैंस कायल रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
गोविंदा ने साल 1986 में फिल्म 'लव 86' से से अपने करियर की शुरुआत की थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
गोविंदा की डेब्यू फिल्म के बाद से ही उनका कद बढ़ने लगा. इसके बाद उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो 38 साल बाद भी नहीं टूटा है.
Source:
Bollywoodlife.com
गोविंदा ने पहली फिल्म हिट होने के बाद एक के बाद एक 70 से ज्यादा फिल्में साइन की थीं. ये बहुत बड़ी बात थी.
Source:
Bollywoodlife.com
गोविंदा ने साल 1988 में आई फिल्म 'घर में राम गली में श्याम' के सेट पर इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
गोविंदा ने बताया था, 'मैंने 70 फिल्में साइन की थी. 8-10 फिल्में बंद हो गई. मैंने डेट्स और शेड्यूल के चलते 4-5 फिल्में छोड़ दीं.'
Source:
Bollywoodlife.com
गोविंदा का ये रिकॉर्ड आजतक कायम है. सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार तक तमाम टॉप के स्टार्स गोविंदा का ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: साउथ की सबसे शानदार लव स्टोरी फिल्में, अनोखा प्यार देख आंखों से आ जाएंगे आंसू
अगली वेब स्टोरी देखें.