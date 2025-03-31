गोविंदा ने 38 साल पहले बनाया था ऐसा रिकॉर्ड, आज तक है बरकरार

गोविंदा की डेब्यू फिल्म के बाद से ही उनका कद बढ़ने लगा. इसके बाद उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो 38 साल बाद भी नहीं टूटा है. Source: Bollywoodlife.com