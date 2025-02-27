गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबर सुन फैंस को लगा झटका, जानें क्यों परेशान हैं लोग?

इसी बीच यह बात भी सामने आई कि कपल शादी के 37 साल बाद तलाक लेने वाला है. हालांकि अब इस पर गोविंदा के फैमिली फ्रेंड और वकील ललित बिंदल का बयान आया है. Source: Bollywoodlife.com