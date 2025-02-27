गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबर सुन फैंस को लगा झटका, जानें क्यों परेशान हैं लोग?
Astha Mishra
| Feb 27, 2025
पिछले कुछ दिनों से गोविंदा की मैरिड लाइफ में तहलका मचा हुआ है.
खबरों के मुताबिक गोविंदा और सुनीता आहूजा काफी समय से अलग-अलग भी रह रहे थे.
इसी बीच यह बात भी सामने आई कि कपल शादी के 37 साल बाद तलाक लेने वाला है. हालांकि अब इस पर गोविंदा के फैमिली फ्रेंड और वकील ललित बिंदल का बयान आया है.
ललित बिंदल ने बयान में कहा है कि सुनीता ने 6 महीने पहले किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तलाक की अर्जी लगाई थी.
हालांकि परिवार वालों का कहना है कि गोविंदा और सुनीता कभी अलग नहीं हो सकते.
गोविंदा के फैंस इस बात को लेकर काफी परेशान है और यही कारण है कि आज ये कपल खुब चर्चा में रह रहा है.
सोशल मीडिया पर भी इस कपल के तलाक की खबरें काफी तेजी से उड़ रही है.
बता दें कि अभी तक दोनों नहीं इस अफवाह पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की है.
