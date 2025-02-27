गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबर सुन फैंस को लगा झटका, जानें क्यों परेशान हैं लोग?

Astha Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 27, 2025

पिछले कुछ दिनों से गोविंदा की मैरिड लाइफ में तहलका मचा हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

खबरों के मुताबिक गोविंदा और सुनीता आहूजा काफी समय से अलग-अलग भी रह रहे थे.

Source: Bollywoodlife.com

इसी बीच यह बात भी सामने आई कि कपल शादी के 37 साल बाद तलाक लेने वाला है. हालांकि अब इस पर गोविंदा के फैमिली फ्रेंड और वकील ललित बिंदल का बयान आया है.

Source: Bollywoodlife.com

ललित बिंदल ने बयान में कहा है कि सुनीता ने 6 महीने पहले किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तलाक की अर्जी लगाई थी.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि परिवार वालों का कहना है कि गोविंदा और सुनीता कभी अलग नहीं हो सकते.

Source: Bollywoodlife.com

गोविंदा के फैंस इस बात को लेकर काफी परेशान है और यही कारण है कि आज ये कपल खुब चर्चा में रह रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

सोशल मीडिया पर भी इस कपल के तलाक की खबरें काफी तेजी से उड़ रही है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि अभी तक दोनों नहीं इस अफवाह पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: स्टेज थ्री ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहीं Hina Khan के फैंस के लिए गुड न्यूज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.