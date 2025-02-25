बिना फिल्मों के करोड़ों में है Govinda की नेटवर्थ, तलाक के बाद सुनीता को देंगे मोटी एलिमनी?
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 25, 2025
बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों ने फैंस को एक बड़ा झटका दिया है.
गोविंदा आज बेशक फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वह किसी न किसी तरह चर्चा में रहते हैं.
फिल्मों से दूर रहकर भी गोविंदा मोटी कमाई करते हैं और सालाना तगड़ा पैसा कमाते हैं.
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गोविंदा 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं.
उनके मुंबई और आसपास के इलाके में 3 बंगले हैं. एक बंगला मड आईलैंड पर है और एक जुहू में है.
गोविंदा रियल स्टेट्स की कई प्रोपर्टी में भी इन्वेस्ट कर चुके हैं. जिससे भी उनकी मोटी कमाई होती है.
दावा है कि गोविंदा साल के 15 से 20 करोड़ रुपये आसानी से कमा लेते हैं.
इसके अलावा, गोविंदा अब रियलिटी शोज में बतौर गेस्ट भी नजर आ रहे हैं, जिससे वह मोटी कमाई करते हैं.
गोविंदा के साथ उनकी पत्नी सुनीता भी रियलिटी शोज का लगातार हिस्सा बन रही हैं.
हालांकि, अब सवाल उठ रहा है कि क्या गोविंदा तलाक के बाद अपनी पत्नी को एलिमनी में मोटी रकम देने वाले हैं या नहीं.
