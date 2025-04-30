इन सुपरस्टार्स ने फिल्मों में निभाया लड़कियों का किरदार, फीमेल लुक में बड़े पर्दे पर मचा दिया तहलका

इन सुपरस्टार्स ने फिल्मों में निभाया लड़कियों का किरदार, फीमेल लुक में बड़े पर्दे पर मचा दिया तहलका
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 30, 2025
रितेश देशमुख ने कई फिल्मों में लड़कियों का किरदार निभाया है. इस लुक में वो बहुत प्यारे लग रहे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों में आयुष्मान खुराना ने भी फीमेल रोल प्ले किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
कमल हासन ने भी चाची 420 में शानदार एक्टिंग की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ अली खान भी गर्ल्स लुक में दिख चुके हैं. एक्टर के इस लुक को देख लोगों के होश उड़ गए.
Source:
Bollywoodlife.com
गोविंदा ने आंटी नंबर 1 में शानदार एक्टिंग की थी. इसका गाना भी खूब फेमस हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान ने फिल्म 'जान ए मन' में फीमेल किरदार निभाया था. यह लुक भी बहुत फेमस हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने भी एक फिल्म में लड़की का किरदार निभाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 2025 में आ रहे हैं इन 6 फिल्मों के सीक्वल, पूरे साल मचेगा बॉक्स ऑफिस पर तहलका
अगली वेब स्टोरी देखें.