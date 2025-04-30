इन सुपरस्टार्स ने फिल्मों में निभाया लड़कियों का किरदार, फीमेल लुक में बड़े पर्दे पर मचा दिया तहलका

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Apr 30, 2025

रितेश देशमुख ने कई फिल्मों में लड़कियों का किरदार निभाया है. इस लुक में वो बहुत प्यारे लग रहे थे.

ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों में आयुष्मान खुराना ने भी फीमेल रोल प्ले किया है.

कमल हासन ने भी चाची 420 में शानदार एक्टिंग की थी.

सैफ अली खान भी गर्ल्स लुक में दिख चुके हैं. एक्टर के इस लुक को देख लोगों के होश उड़ गए.

गोविंदा ने आंटी नंबर 1 में शानदार एक्टिंग की थी. इसका गाना भी खूब फेमस हुआ था.

सलमान खान ने फिल्म 'जान ए मन' में फीमेल किरदार निभाया था. यह लुक भी बहुत फेमस हुआ था.

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने भी एक फिल्म में लड़की का किरदार निभाया था.

