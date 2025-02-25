गोविंदा की टॉप 10 सुपरहिट फिल्में, रोमांस, कॉमेडी और एक्शन का मिलेगा भरपूर मजा
Shreya Pandey
| Feb 25, 2025
‘शोला और शबनम’ फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी. बॉक्स पफ्फीस पर यह सुपरहिट साबित हुई थी.
‘आंखें’ फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी दिखाई गई है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
‘राजा बाबू’ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसमें करिश्मा कपूर भी नजर आती हैं.
‘कुली नंबर 1’ में गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था. यह फिल्म 1995 में रिलीज हुई थी.
‘साजन चले ससुराल’ में भी गोविंदा और करिश्मा एक साथ नजर आते हैं. यह फिल्म भी सुपरहिट रही.
‘हीरो नंबर 1’ में एक बार फिर से गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी देखने को मिली थी. इस फिल्म को भी लोगों ने पसंद किया था.
‘दीवाना मस्ताना’ इस फिल्म में गोविंदा के साथ अनिल कपूर भी नजर आते हैं. यह फिल्म साल 1997 में आई थी.
‘दूल्हे राजा’ एक कॉमेडी फिल्म है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
‘बड़े मियां छोटे मियां’ में गोविंदा और अमिताभ बच्चन साथ नजर आते हैं. यह एक कॉमेडी फिल्म है.
‘हसीना मान जाएगी’ फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं. इसमें गोविंदा और संजय दत्त ने लीड रोल प्ले किया है.
