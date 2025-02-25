'वह बेवकूफ लोगों संग...', सुनीता आहूजा ने पति गोविंदा के लिए कही थी ये बात

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 25, 2025

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी सुनीता आहूजा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है. वहीं, गोविंदा और सुनीता के तलाक का दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है.

गोविंदा और सुनीता आहूजा को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों अपना 37 साल पुराना रिश्ता खत्म कर तलाक लेने वाले हैं. वहीं, बीते कई इंटरव्यूज में सुनीता ने गोविंदा को लेकर तमाम बातें कही हैं.

सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, 'वह कम बात करना करना पसंद करती हैं. इसके साथ ही वह मेडिटेशन और प्रेयर जैसी एक्टिविटी पर फोकस करती हैं.'

सुनीता आहूजा ने आगे कहा था, 'गोविंदा इसके उलट हैं और वह बेवकूफ लोगों के साथ बैठता है और बकवास करता है, जो मुझे पसंद नहीं है.'

उन्होंने कहा था, 'हमारी लाइफस्टाइल भी अलग है. जहां मैं 3-4 बजे सुबह उठती हूं तो गोविंदा इतने बजे सोने जाते हैं. हम लोगों का दिनचर्या मैच नहीं करती है.'

गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साल 1987 में शादी की थी. गोविंदा और सुनीता आहूजा के एक बेटा यशवर्धन और एक बेटी टीना आहूजा हैं.

गोविंदा और सुनीता आहूजा की तलाक की अटकलों ने फैंस को परेशान कर दिया है. हालांकि, दोनों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है.

