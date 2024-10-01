गोविंदा की इन 10 फिल्मों ने बनाया उनको सुपरस्टार

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 01, 2024

गोविंदा- सलमान खान स्टारर लाइट कॉमेडी फिल्म 'पार्टनर' लोगों को खूब पसंद आई थी.

फैमिली ड्रामा फिल्म 'साजन चले ससुराल' से गोविंदा रातों रात सुपरस्टार बन गए थे.

गोविंदा की फिल्म 'हीरो नंबर' वन ने थिएटर में धमाल मचा दिया था.

फिल्म 'दीवाना- मस्ताना' में जूही चावला के साथ गोविंदा रोमांस करते नजर आए थे.

कॉमेडी फिल्म 'भागम भाग' में अक्षय के साथ गोविंदा ने दर्शकों को खूब हंसाया था.

फिल्म 'शोला और शबनम' में गोविंदा एंग्री यंग मैन के कैरेक्टर में दिखे थे.

गोविंदा ने फैमिली फिल्म 'दुल्हे राजा' से फीमेल फैंस को अपना दिवाना बना दिया था.

गोविंदा की फिल्म 'कुली नंबर वन' ने सिनेमा घरों में धमाकेदार एंट्री की थी.

