गोविंदा की इन 10 फिल्मों ने बनाया उनको सुपरस्टार
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 01, 2024
गोविंदा- सलमान खान स्टारर लाइट कॉमेडी फिल्म 'पार्टनर' लोगों को खूब पसंद आई थी.
Source:
Instagram
फैमिली ड्रामा फिल्म 'साजन चले ससुराल' से गोविंदा रातों रात सुपरस्टार बन गए थे.
Source:
Instagram
गोविंदा की फिल्म 'हीरो नंबर' वन ने थिएटर में धमाल मचा दिया था.
Source:
Instagram
फिल्म 'दीवाना- मस्ताना' में जूही चावला के साथ गोविंदा रोमांस करते नजर आए थे.
Source:
Instagram
कॉमेडी फिल्म 'भागम भाग' में अक्षय के साथ गोविंदा ने दर्शकों को खूब हंसाया था.
Source:
Instagram
फिल्म 'शोला और शबनम' में गोविंदा एंग्री यंग मैन के कैरेक्टर में दिखे थे.
Source:
Instagram
गोविंदा ने फैमिली फिल्म 'दुल्हे राजा' से फीमेल फैंस को अपना दिवाना बना दिया था.
Source:
Instagram
गोविंदा की फिल्म 'कुली नंबर वन' ने सिनेमा घरों में धमाकेदार एंट्री की थी.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: गोविंदा ने इन 8 फिल्मों को मारी लात
अगली वेब स्टोरी देखें.