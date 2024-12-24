Expression King Govinda का आलीशान घर किसी Five Star Hotel से कम नहीं, फोटोज देख खुली रह जाएंगी आंखें
Dec 24, 2024
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को फिल्म इंडस्ट्री में एक्सप्रेशन किंग के नाम से जाना जाता है.
गोविंदा ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं.
लेकिन इन दिनों गोविंदा का आलीशान घर सुर्खियों में छाया हुआ है.
मुंबई के जुहू में स्थित गोविंदा का यह घर लग्जरी चीजों से भरा पड़ा है.
गोविंदा के लिविंग रूम में एक खूबसूरत ग्रीन सोफा सेट रखा है. जो इस एरिया की शोभा और बढ़ा रहा है.
गोविंदा के इस आलीशान घर में व्हाइट रंग का एंटीक फर्नीचर है. जिसका कलर पर्दे से मेल खाता है.
गोविंदा ने अपने पूरे घर में वुडन फ्लोरिंग कराई है जो कि एक एस्थेटिक लुक दे रहा है.
गोविंदा और सुनीता भगवान को बहुत मानते हैं उनके घर में व्हाइट मार्बल से बनाया गया एक मंदिर भी है.
गोविंदा के घर के डाइनिंग एरिया में एक शानदार गोल्डन कलर की टेबल और चेयर्स का सेट रखा हुआ है.
गोविंदा और सुनीता ने अपने घर की बालकनी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है.
