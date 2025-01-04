क्या Govinda और उनकी पत्नी Sunita के रिश्ते में आ गई है दरार? जानिए क्या है पूरा मामला
| Jan 04, 2025
बॉलीवुड के एक्सप्रेशन किंग गोविंदा इंडिया के हर घर में हीरो नंबर 1 के नाम से जाने जाते हैं.
वहीं हीरो नंबर 1 गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक और तीखे अंदाज के लिए फेमस हैं.
गोविंदा और सुनीता ने अपनी शादी की खबर दुनिया से चार साल तक छुपा कर रखी थी.
दरअसल, गोविंदा और सुनीता दोनों ही उस समय यह नहीं चाहते थे कि उनकी शादी का उनके फिल्मी करियर पर असर पड़े.
गोविंदा की पत्नी सुनीता ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शादी को लेकर अपने बदलते विचारों के बारे में बात की है.
सुनीता ने बताया कि अब गोविंदा 60 साल के हो गए हैं. वो अब उनके साथ पहले जैसा सिक्योर फील नहीं करती हैं.
सुनीता ने कहा कि जब गोविंदा अपने करियर के पीक पर थे. तब वो अपने रिश्ते में ज्यादा सिक्योर फील करती थीं.
सुनीता ने हंसते हुए कहा जब गोविंदा का नाम उनकी को- स्टार्स के साथ जोड़ा जाता था तब वो ज्यादा सिक्योर फील करती थीं.
सुनीता ने मजाक करते हुए कहा, 'क्या है ना अब वो 60 की उम्र पार कर चुके हैं, आपको नहीं पता कि अब वो क्या करेंगे.'
सुनीता ने हंसते हुए कहा 'मैं आपसे फिर कह रही हूं, आदमियों पर भरोसा मत करो, वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं.'
