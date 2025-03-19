माथे पर बिंदी लगाकर बुरा फंसी पाकिस्तान की ये हसीना, मिल रही हैं धमकियां
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 19, 2025
एक पाकिस्तानी अदाकारा ऐसी भी है जो कि होली विश करने की वजह से बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं. यहां हम बात कर रहे हैं हानिया आमिर की...
Source:
Instagram
हानिया आमिर ने चार दिन पहले एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें वो माथे पर बिंदी लगाए नजर आई थीं.
Source:
Instagram
इस दौरान हानिया आमिर ने अपने फैंस को होली की बधाई भी दी थी. हानिया आमिर का बिंदी लुक कमाल लग रहा है.
Source:
Instagram
हालांकि कुछ लोगों को हानिया आमिर की ये हरकत पसंद नहीं आई. लोगों ने हानिया आमिर को ट्रोल करा शुरू कर दिया.
Source:
Instagram
लोग कह रहे हैं कि हानिया आमिर को अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए. कुछ लोग हानिया आमिर को हद में रहने की सलाह दे रहे हैं.
Source:
Instagram
हाल तो ये हो चुका है कि लोगों ने हानिया आमिर को अनफॉलो तक करने की धमकी देनी शुरू कर दी है.
Source:
Instagram
लोगों का कहना है कि हानिया आमिर को माथे पर इस तरह से बिंदी नहीं लगानी चाहिए थी.
Source:
Instagram
लोगों की ट्रोलिंग की वजह से हानिया आमिर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छा गई हैं. हालांकि हानिया आमिर ने अब तक भी इस पोस्ट को लेकर कमेंट नहीं किया है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: हेमा मालिनी के हाथ में दिखा कुछ ऐसा कि फंस गए 'इंडियन आइडल 15' के मेकर्स
अगली वेब स्टोरी देखें.