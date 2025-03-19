माथे पर बिंदी लगाकर बुरा फंसी पाकिस्तान की ये हसीना, मिल रही हैं धमकियां

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Mar 19, 2025

एक पाकिस्तानी अदाकारा ऐसी भी है जो कि होली विश करने की वजह से बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं. यहां हम बात कर रहे हैं हानिया आमिर की...

हानिया आमिर ने चार दिन पहले एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें वो माथे पर बिंदी लगाए नजर आई थीं.

इस दौरान हानिया आमिर ने अपने फैंस को होली की बधाई भी दी थी. हानिया आमिर का बिंदी लुक कमाल लग रहा है.

हालांकि कुछ लोगों को हानिया आमिर की ये हरकत पसंद नहीं आई. लोगों ने हानिया आमिर को ट्रोल करा शुरू कर दिया.

लोग कह रहे हैं कि हानिया आमिर को अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए. कुछ लोग हानिया आमिर को हद में रहने की सलाह दे रहे हैं.

हाल तो ये हो चुका है कि लोगों ने हानिया आमिर को अनफॉलो तक करने की धमकी देनी शुरू कर दी है.

लोगों का कहना है कि हानिया आमिर को माथे पर इस तरह से बिंदी नहीं लगानी चाहिए थी.

लोगों की ट्रोलिंग की वजह से हानिया आमिर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छा गई हैं. हालांकि हानिया आमिर ने अब तक भी इस पोस्ट को लेकर कमेंट नहीं किया है.

