निक जोनस के इन गानों पर जान छिड़कते हैं फैंस
Ankita Kumari
| Sep 16, 2024
'दिस इस हाउ फॉरएवर फीलस लाइक' गाने ने निक जोनस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलर बना दिया।
'वूडू' गाना निक जोनस के एल्बम 'लास्ट ईयर वास् कॉम्प्लिकेटेड' का पार्ट है।
'राइट नाउ' सॉन्ग निक जोनस के टॉप गानों में से एक है।
निक जोनस ने फिल्म 'फिफ्टी शेड्स डार्कर के लिए 'बॉम बीड़ी बॉम' गाना गाया था।
निक का गाना 'लोनली' का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
'चम्पागने प्रॉब्लम्स' गाना भी निक के एल्बम 'लास्ट ईयर वास् कॉम्प्लिकेटेड' में शामिल है।
'फाइंड यू' गाने से निक जोनस को खूब पॉपुलैरिटी मिली है।
'क्लोज' गाना निक जोनस के एल्बम 'लास्ट ईयर वास् कॉम्प्लिकेटेड' का हिस्सा है।
इस लिस्ट में निक जोनस का गाना 'रिमेम्बर आई टोल्ड यू' भी शामिल है।
