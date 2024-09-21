13 साल से कहां गायब थीं सलमान खान की ‘माया’

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 21, 2024

बॉलीवुड हसीना रिमी सेन इंडस्ट्री की एक समय पर काफी पॉपुलर थीं।

एक्ट्रेस रिमी सेन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं।

रिमी को आखिरी बार 2011 की फिल्म 'शागिर्द' और 'थैंक यू' में देखा गया था।

एक इंटरव्यू में रिमी ने सालों तक एक्टिंग से दूर रहने की वजह भी बताई थी।

रिमी ने कहा 'मैं कॉमेडी फिल्में करके थक गई थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था'।

रिमी ने बताया कि 'मेरा सिर्फ फिल्मों में फर्नीचर रोल होता था और मैं ऐसी फिल्में नहीं करना चाहती थी'।

रिमी सेन ने कहा 'मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती क्योंकि जब तक आप गिड़गिड़ाओ नहीं, मदद नहीं मिलती।'

रिमी सेन ने सलमान खान के रिएलिटी शो 'बिग बॉस 9' में हिस्सा लिया था।

बता दें, एक्ट्रेस रिमी सेन 21 सितंबर को अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं।

