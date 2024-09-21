13 साल से कहां गायब थीं सलमान खान की ‘माया’
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 21, 2024
बॉलीवुड हसीना रिमी सेन इंडस्ट्री की एक समय पर काफी पॉपुलर थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस रिमी सेन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
रिमी को आखिरी बार 2011 की फिल्म 'शागिर्द' और 'थैंक यू' में देखा गया था।
Source:
Bollywoodlife.com
एक इंटरव्यू में रिमी ने सालों तक एक्टिंग से दूर रहने की वजह भी बताई थी।
Source:
Bollywoodlife.com
रिमी ने कहा 'मैं कॉमेडी फिल्में करके थक गई थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था'।
Source:
Bollywoodlife.com
रिमी ने बताया कि 'मेरा सिर्फ फिल्मों में फर्नीचर रोल होता था और मैं ऐसी फिल्में नहीं करना चाहती थी'।
Source:
Bollywoodlife.com
रिमी सेन ने कहा 'मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती क्योंकि जब तक आप गिड़गिड़ाओ नहीं, मदद नहीं मिलती।'
Source:
Bollywoodlife.com
रिमी सेन ने सलमान खान के रिएलिटी शो 'बिग बॉस 9' में हिस्सा लिया था।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, एक्ट्रेस रिमी सेन 21 सितंबर को अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
