मासूम चेहरा और हसीन अदाएं… देखिए श्रद्धा कपूर की सबसे खूबसूरत तस्वीरें
Shreya Pandey
| Mar 03, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से एक श्रद्धा कपूर ने अपने 14 साल के करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है.
एक्टिंग के साथ-साथ श्रद्धा अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. इनकी खूबसूरती के लोग दीवाने हैं.
श्रद्धा ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में फिल्म 'तीन पत्ती' से की थी और आज वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में एक हैं.
श्रद्धा ने आशिकी 2, एक विलेन, स्त्री जैसी कई सुपरहिट फिल्में की हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस ने रेड कटआउट साड़ी पहनी है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहीं हैं.
व्हाइट कलर के सफ़ेद लहंगे में एक्ट्रेस का लुक एकदम कमाल लग रहा है. यह फोटो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था.
फ्लावर प्रिंट के इस ड्रेस में भी एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत लग रहीं हैं. उन्होंने हाथ में एक डॉगी भी पकड़ रखा है.
सफेद साड़ी में एक्ट्स एकदम बवाल लग रहीं हैं. इस फोटो को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था.
