हार्दिक पांड्या ने शेयर किए शर्टलेस फोटोज, रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग मना रहे छुट्टियां!
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 22, 2024
हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक का तलाक हो गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
इस बात की जानकारी दोनों ने एक पोस्ट के जरिए फैंस को दी थी।
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि तलाक की खबरे के तुरंत बाद हार्दिक का नाम जैस्मिन वालिया के साथ जोड़ा गया।
Source:
Bollywoodlife.com
अब रूमर्स हैं कि हार्दिक पांड्या जैस्मिन के साथ विदेश में वेकेशन मना रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
हार्दिक पांड्या ने अपनी शर्टलेस फोटोज शेयर किए हैं, जिनमें वह बहुत हैंडसम लग रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में हार्दिक पांड्या बेहद ही हैंडसम लग रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि हार्दिक की रूमर्ड गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया एक सिंगर और मॉडल हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
जैस्मिन भी वेकेशन से लगातार फोटोज शेयर कर रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में जैस्मिन ब्लैक आउटफिट में बहुत बोल्ड लग रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: आधी रात नेटफ्लिक्स से हटेंगी ये 7 फिल्में-सीरीज, जल्दी निपटा लें
अगली वेब स्टोरी देखें.