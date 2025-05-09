हार्दिक पांड्या की रूमर्ड गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया की इन फोटोज पर टिक जाएंगी निगाहें
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 09, 2025
क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने नताशा स्टेनकोविक को तलाक दे दिया है. उनका नाम सिंगर जैस्मिन वालिया के साथ जुड़ता है.
हार्दिक पांड्या और जैस्मिन वालिया के डेटिंग रूमर्स काफी चर्चा में रहते हैं. हालांकि, दोनों ने इस पर कुछ नहीं कहा है.
जैस्मिन वालिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने फोटोशूट की झलक फैंस को दिखाती हैं.
जैस्मिन वालिया की बोल्ड तस्वीरें आए दिन वायरल होती हैं. उनकी अदाओं को काफी पसंद किया जाता है.
जैस्मिन वालिया रिवीलिंग ड्रेस पहनकर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं.
जैस्मिन वालिया के तमाम चाहने वाले फैंस उनकी अदाओं को पसंद करते हैं और उनको लेकर प्यारे कमेंट करते हैं.
जैस्मिन वालिया की सोशल मीडिया पर अच्छी फैन फॉलोइंग है. जिसके चलते उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं.
