हरियाणा सरकार ने मासूम शर्मा के तीन गानों को क्यों किया बैन? सिंगर ने सरकार पर लगाए ये आरोप

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 18, 2025

मासूम शर्मा हरियाणा की एक पॉप सिंगर हैं. इन्होंने कई गानों को गाया है. ये 33 साल के हैं.

हाल ही सिंगर के तीन गानों को हरियाणा सरकार ने यूट्यूब से हटा दिया है. इस न्यूज से मासूम के फैंस भी बहुत हताश हैं.

दरअसल, बताया जा रहा है कि जिन गानों को बैन किया गया है वो गाने गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे.

इन गानों में ट्यूशन बदमाशी का,60 मुकद्दमें और खाटोआ शामिल हैं. दावा है कि इन गानों में बंदूक संस्कृति को प्रमोट किया जा रहा है.

वहीं मासूम शर्मा ने इस मामले में कहा कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है. उन्होंने हरियाणा सरकार के उच्चाधिकारी पर आरोप लगाया.

मासूम शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा सरकार में उच्च अधिकारी ने पुरानी रंजिश के कारण उनके गानों को बैन किया है.

मासूम के अलावी हरियाणवी सिंगर नागेंद्र भगाना और अंकित बालियान के गाने भी यूट्यूब से डिलीट किए गए हैं

