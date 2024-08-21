क्या बदल चुकी हैं सलमान की हीरोइन भूमिका चावला ?
| Aug 21, 2024
आज 'तेरे नाम' एक्ट्रेस भूमिका चावला का जन्मदिन है।
इस मौके पर आइए आपको भूमिका चावला के बारे में कुछ बाते बताते हैं।
फिल्म 'तेरे नाम' जितनी हिट रही उससे कहीं ज्यादा इस फिल्म के कलाकारों ने दर्शकों को आकर्षित किया है।
'तेरे नाम' से सलमान और भूमिका चावला की जोड़ी सुपरहिट हो गई थी।
20 साल बाद फिर सलमान और भूमिका को फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में देखा गया था।
सलमान खान ने बताया था कि भूमिका जैसे पहले थी आज भी वैसी ही है।
सलमान ने कहा कि 'भूमिका और मैं 'तेरे नाम ' के सेट पर हाय, कैसा चल रहा है? तुम ठीक हो?, लंच किया? हां सर, नहीं सर, ओके' जैसी बातें करते थे।
सलमान ने बताया कि वह 'तेरे नाम' के सेट पर भी इसी तरह बात करती थीं।
बता दें, भूमिका चावल सलमान खान के साथ फिल्म 'तेरे नाम' में काम करके काफी खुश थीं।
