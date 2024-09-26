इन 9 फिल्मों में हुआ रियल गैंगस्टर्स की काली करतूतों का खुलासा
छोटा डॉन और दाऊद इब्राहिम पर फिल्म कंपनी बनी है।
गैंगस्टर डॉन अबू सलेम पर बनी है।
फिल्म गॉडमदर लेडी डॉन संतोकबेन जडेजा पर आधारित है।
फिल्म हसीन पार्कर दाऊद इब्राहिम की बहन की जिंदगी पर आधारित है।
फिल्म वन्स अपॉन ए टाईम इन मुम्बई डॉन हाजी मस्तान पर बनी है।
वन्स अपॉन ए टाईम इन मुम्बई दोबारा की कहानी दाऊद इब्राहिम पर आधारित फिल्म है।
गैंगस्टर अब्दुल लतीफ की जिंदगी पर फिल्म रईस बनी है।
गैंगस्टर मन्या सुर्वे पर फिल्म शूट एट वडाला बनी है।
वास्तव डॉन छोटा राजन की जिंदगी पर बनी है।
