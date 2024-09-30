आपने देखीं इन सेलिब्रिटीज की बचपन की फोटोज? एक तो मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 30, 2024
आलिया भट्ट की इस फोटो को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह एक दिन बॉलीवुड पर राज करेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
बचपन में उर्मिला मातोंडकर बेहद क्यूट दिखती थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
अनुष्का शर्मा की इस फोटो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह बचपन में कितनी नासमझ और क्यूट थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
श्रद्धा कपूर बचपन में बेहद क्यूट और मासूम दिखती थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्ट्रेस स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख नेता हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी बचपन में थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम कपूर की बचपन की तस्वीर देखते ही बन रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
काजोल की बचपन की तस्वीर देखकर आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: देवरा सहित इन 9 फिल्मों ने ओपनिंग डे पर कमाए 100 करोड़
अगली वेब स्टोरी देखें.