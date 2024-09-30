आपने देखीं इन सेलिब्रिटीज की बचपन की फोटोज? एक तो मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 30, 2024

आलिया भट्ट की इस फोटो को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह एक दिन बॉलीवुड पर राज करेंगी.

बचपन में उर्मिला मातोंडकर बेहद क्यूट दिखती थीं.

अनुष्का शर्मा की इस फोटो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह बचपन में कितनी नासमझ और क्यूट थीं.

श्रद्धा कपूर बचपन में बेहद क्यूट और मासूम दिखती थीं.

टीवी एक्ट्रेस स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख नेता हैं.

प्रियंका चोपड़ा आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी बचपन में थीं.

सोनम कपूर की बचपन की तस्वीर देखते ही बन रही है.

काजोल की बचपन की तस्वीर देखकर आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे.

