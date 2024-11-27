इस दिन से शुरू होगी Heeramandi 2 की शूटिंग, Manisha Koirala ने दिया बड़ा Update
हाल ही में बॉलीवुड अदाकारा मनीषा कोईराला ने हीरामंडी 2 को लेकर एक बड़ा अपडेट दे डाला है.
मल्लिकाजान ने इंडिया टूडे से बात करते हुए बताया कि हीरामंडी 2 की शूटिंग अगले साल से शुरू होने वाली है.
मेकर्स फिलहाल हीरामंडी 2 की कहानी पर काम कर रहे हैं. अब तक भी कोई कहानी फाइनल नहीं हुई है.
मनीषा कोईराला ने दावा किया है कि वो हीरामंडी 2 के सेट पर जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं.
मनीषा कोईराला ने बताया है कि कहानी फाइनल होते ही हीरामंडी 2 का ऐलान कर दिया जाएगा.
इस खबर ने हीरामंडी के फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.
इस दौरान मनीषा कोईराला ने बताया कि 30 साल पहले लोग बॉलीवुड के बारे में क्या सोचते थे.
मनीषा कोईराला के मुताबिक लोगों को लगता था कि बार के लोग बॉलीवुड में नहीं टिक सकते.
