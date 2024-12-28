Rashmika Mandanna की ये हसीना नहीं थी फैन, लेकिन फिल्म Animal के बाद ऐसा क्या हुआ कि बदल गया उनका नजरिया?
अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म 'पुष्पा 2' हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई है. यह फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही है.
फिल्म 'पुष्पा 2' में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की एक्टिंग की हर जगह जमकर तारीफ हो रही है.
रश्मिका मंदाना ने फिल्म 'पुष्पा 2' से पहले रणबीर कपूर स्टारर 'एनिमल' में भी कमाल की एक्टिंग की थी.
रश्मिका मंदाना अपनी खूबसूरती और बेहतरीन एक्टिंग के चलते लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं.
लेकिन हीरामंडी की एक्ट्रेस संजीदा शेख को वो पहले सिर्फ खूबसूरत ही लगती थीं.
लेकिन फिल्म 'एनिमल' देखने के बाद न जाने ऐसा क्या हो गया कि संजीदा अब रश्मिका की एक्टिंग की तारीफ करती नहीं थक रही हैं.
संजीदा शेख ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुलसा किया है कि 'मुझे लगा वो 'एनिमल' में सुंदर और अच्छी थीं.'
संजीदा शेख ने बताया 'लेकिन रणबीर कपूर के साथ उनका एक सीन देखकर मेरा नजरिया उनके लिए बिल्कुल बदल गया है.'
संजीदा ने बताया कि 'रश्मिका एक अच्छी एक्ट्रेस हैं. 'एनिमल' और 'पुष्पा 2' देखकर मेरे मन में उनके लिए सम्मान बढ़ गया है.'
संजीदा शेख ने कहा 'मैंने हाल ही में 'पुष्पा 2' देखी है. जिसके बाद मुझे रश्मिका मंदाना से नया-नया प्यार हुआ है.'
