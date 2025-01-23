साल 2024 में OTT पर जमकर देखी गईं ये वेब सीरीज, एक बार देख लिए तो बार-बार देखने का करेगा मन

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jan 23, 2025

हीरामंडी: द डायमंड बाजार

संजय लीला भंसाली की इस सीरीज को लोगों ने खूब देखा था. इस सीरीज की कहानी और डायलॉग्स लोगों को बहुत पसंद आए थे.

मिर्जापुर 3

साल 2024 में मिर्जापुर का सीजन 3 रिलीज हुआ था, लोग इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

पंचायत 3

जितेंद्र कुमार की इस सीरीज का इंतजार फैंस बहुत समय से कर रहे थे. इस सीरीज में ‘प्रह्लाद चा’ का किरदार लोगों के दिलों पर छा गया था.

ग्यारह-ग्यारह

जी 5 पर रिलीज होने वाली इस सीरीज को भी लोगों ने खूब पसंद किया है.

सिटाडेल: हनी-बनी

वरुण धवन और सामंथा की इस सीरीज को भी दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है.

मामला लीगल है

रवि किशन की इस सीरीज ने फैंस को खूब एंटरटेन किया. इस सीरीज की कहानी और डायलॉग्स दर्शकों को पसंद आए थे.

मर्डर इन महिम

यह वेब सीरीज जियो सिनेमा पर रिलीज हुई थी. सीरीज की स्टोरी और क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देंगे.

शेखर होम

क्राइम और थ्रिलर के शौकीन लोगों के लिए यह सीरीज बेस्ट है. इस सीरीज में के.के मेनन ने मुख्य भूमिका निभाई है.

