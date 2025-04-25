जल्द ही नाना बनेंगे संजय लीला भंसाली? 'हीरामंडी' की इस हसीना ने दी 'गुड न्यूज'
Shivani Duksh
| Apr 25, 2025
खबर आ रही है हीरामंडी की एक हसीना मां बनने वाली है. यहां हम संजय लीला भंसाली की नीस शर्मिन सहगल के बारे में बात कर रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शर्मिन सहगल और अमन मेहता माता पिता बनने वाले हैं. उन्होंने शादी के डेढ़ साल बाद ये खुशखबरी सुनाई है.
ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही संजय लीला भंसाली नाना बन जाएंगे. हालांकि अब तक भी परिवार ने इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है.
गौरतलब है कि शर्मिन सहगल और अमन मेहता ने साल 2023 में सात फेरे लिए थे. शादी के बाद शर्मिन सहगल और अमन मेहता अहमदाबाद सैटल हो गए थे.
माना जा रहा है कि प्रेग्नेंसी के दौरान शर्मिन सहगल और अमन मेहता मुंबई में ही रहने वाले हैं.
लोगों ने तो अभी से ही शर्मिन सहगल और अमन मेहता को माता पिता बनने की बधाई देनी शुरू कर दी है.
शर्मिन सहगल ने हीरोमंडी में आलमजेब का किरदार निभाकर खूब लाइमलाइट बटोरी थी. हालांकि अपने एक्सप्रेशन्स की वजह से वो ट्रोल भी हो चुकी हैं.
शादी के 17 महीने बाद शर्मिन सहगल एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई हैं. हालांकि कुछ लोग अब भी इस खबर के कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं.
