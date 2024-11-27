हीरामंडी की बिब्बोजान Aditi Rao Hydari ने पति संग शेयर किए अपने ड्रीम वेडिंग के फोटोज
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 27, 2024
हीरामंडी की बिब्बोजान अदिति राव हैदरी कुछ समय पहले ही अपने बॉयफ्रेंड और एक्टर सिद्धार्थ के साथ शादी के बंधन में बंधी थीं.
अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ एक-दूसरे को काफी समय पहले से डेट कर रहे थे.
अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ ने पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर एक सिंपल वेडिंग सेरेमनी की थी.
अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ ने मिलकर अपने सोशल मीडिया पर आज अपनी ड्रीम वेडिंग की फोटोज को शेयर किया है.
अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ ने अपने इंस्टाग्राम पर तीन पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें उनकी शादी की खूबसूरत फोटोज हैं.
अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ इन फोटोज में बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं.
अदिति राव हैदरी ने अपनी शादी में रेड कलर का सुंदर लहंगा पहना है, जिसके साथ उन्होंने अपने माथे पर एक सुंदर मांग टीका लगाया है.
वहीं सिद्धार्थ भी इन फोटोज में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे हैं.
अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ की शादी के फोटोज को देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ ने इन फोटोज के नीचे एक प्यारा कैप्शन लिखा, 'एक-दूसरे पर टिके रहना लाइफ की सबसे अच्छी चीज है.'
Thanks For Reading!
