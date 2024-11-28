बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस की हुई थी हालत खराब जब करना पड़ा था 29 साल बड़े एक्टर के साथ रोमांस
Bollywood Staff
| Nov 28, 2024
1968 में रिलीज हुई फिल्म 'सपनों का सौदागर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था.
राज कपूर स्टारर फिल्म 'सपनों का सौदागर' में उनके साथ लीड एक्ट्रेस के रोल में हेमा मालिनी नजर आई थीं.
एक इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने इस फिल्म से जुड़ी बातों को शेयर किया था.
हेमा मालिनी ने बताया कि वो इस फिल्म को करने में झिझक रही थीं.
दरअसल, राज कपूर उस समय 40 साल के थे और हेमा मालिनी उस समय उनसे उम्र में काफी छोटी थी.
हेमा मालिनी ने बताया कि वो उस समय इंडस्ट्री में न्यू एक्ट्रेस थीं और यह फिल्म उनके करियर के लिए बहुत जरूरी थी.
हेमा मालिनी ने बताया कि उम्र में अंतर को लेकर वो राज कपूर के साथ फिल्म में रोमांटिक सीन करने में हिचकिचा रही थीं.
उसी इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने बताया कि राज कपूर ने उन्हें 'सत्यम शिवम सुन्दरम' के लिए ऑफर भी दिया था.
मगर हेमा मालिनी की मां ने इस फिल्म को करने से उन्हें इंकार कर दिया था.
