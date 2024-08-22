फैन का हाथ कमर पर टच होते ही भड़कीं हेमा मालिनी
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 22, 2024
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
हेमा मालिनी फिल्मों के साथ-साथ राजनीति में भी अपना हाथ आजमा चुकी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया में हेमा मालिनी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
Source:
Bollywoodlife.com
21 अगस्त 2024 को हेमा मालिनी एक इवेंट के लिए मुंबई आईं थी।
Source:
Bollywoodlife.com
हेमा मालिनी ने इवेंट में पैपराजी को एक से एक पोज दिए।
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच एक फीमेल फैन फोटोज क्लिक करवाने के लिए हेमा मालिनी के पास आती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
फीमेल फैन ने हेमा मालिनी के साथ पोज देते हुए उन्हें कमर पर हाथ रख दिया।
Source:
Bollywoodlife.com
हेमा मालिनी ने झिझक के अपनी फैन को कमर पर हाथ रखने से रोक दिया।
Source:
Bollywoodlife.com
हेमा मालिनी के इस वीडियो को देखते ही सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन साइको-थ्रिलर वेब सीरीज में दिखाई गई बेइंतहा दरिंदगी
अगली वेब स्टोरी देखें.