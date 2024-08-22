फैन का हाथ कमर पर टच होते ही भड़कीं हेमा मालिनी

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 22, 2024

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं।

हेमा मालिनी फिल्मों के साथ-साथ राजनीति में भी अपना हाथ आजमा चुकी हैं।

सोशल मीडिया में हेमा मालिनी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

21 अगस्त 2024 को हेमा मालिनी एक इवेंट के लिए मुंबई आईं थी।

हेमा मालिनी ने इवेंट में पैपराजी को एक से एक पोज दिए।

इसी बीच एक फीमेल फैन फोटोज क्लिक करवाने के लिए हेमा मालिनी के पास आती हैं।

फीमेल फैन ने हेमा मालिनी के साथ पोज देते हुए उन्हें कमर पर हाथ रख दिया।

हेमा मालिनी ने झिझक के अपनी फैन को कमर पर हाथ रखने से रोक दिया।

हेमा मालिनी के इस वीडियो को देखते ही सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं।

