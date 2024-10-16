जबरा फैन होने के बावजूद भी हेमा मालिनी ने ठुकरा दिया था इस सुपरस्टार का मैरिज प्रोपोजल
Ankita Kumari
| Oct 16, 2024
बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रही हैं.
जन्मदिन के खास अवसर पर आइए आपको हेमा मालिनी के बारे में कुछ बात बताते हैं.
धर्मेंद्र से शादी से पहले कई एक्टर्स ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया था.
हेमा मालिनी ने सभी के मैरिज प्रोपोजल को रिजेक्ट कर दिया था.
हेमा मालिनी बॉलीवुड एक्टर राजकुमार की बहुत बड़ी फैन थीं.
फैन होने के बावजूद हेमा मालिनी ने राजकुमार का शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया था.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजकुमार को पहली नजर में ही हेमा मालिनी से प्यार हो गया था.
हेमा मालिनी के रिजेक्शन से राजकुमार का दिल टूट गया था.
साल 1980 में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से अपनी शादी रचाई थी.
