परेश रावल ने छोड़ी Hera Pheri 3 तो रोने लगे थे Akshay Kumar, डायरेक्टर बोले...

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | May 23, 2025

'हेरा फेरी' में 'बाबूराव' का रोल निभा चुके एक्टर परेश रावल ने फिल्म के तीसरे पार्ट को बीच में ही छोड़ दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

अब डायरेक्टर प्रियदर्शन ने बताया कि जब परेश के फिल्म छोड़ने की बात अक्षय कुमार को पता चली तो उन्हें कैसा लगा था.

Source: Bollywoodlife.com

प्रियदर्शन ने बताया कि अक्षय कुमार ने 'हेरा फेरी 3' के लिए फ्रेंचाइजी राइट्स खरीद लिए थे.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने बताया कि अक्षय की आंखों में तब आंसू थे, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रियन परेश हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं?

Source: Bollywoodlife.com

प्रियदर्शन ने आगे कहा, 'अक्षय को फाइनेंशियल नुकसान नहीं उठाना चाहिए क्योंकि परेशन ने यह मूवी बीच में ही छोड़ दी.'

Source: Bollywoodlife.com

इसके अलावा प्रियदर्शन ने अक्षय को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि 'हेरा फेरी 3' की शूटिंग शुरू हो चुकी थी लेकिन परेश ने यह मूवी बीच में ही छोड़ दी.

Source: Bollywoodlife.com

परेश के फिल्म से एग्जिट पर एक्टर सुनील शेट्टी ने भी हैरानी जताई थी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इस नए ट्विस्ट के साथ टीवी पर उतरेगा Bigg Boss 19, सलमान खान करेंगे...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.