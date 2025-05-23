परेश रावल ने छोड़ी Hera Pheri 3 तो रोने लगे थे Akshay Kumar, डायरेक्टर बोले...
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| May 23, 2025
'हेरा फेरी' में 'बाबूराव' का रोल निभा चुके एक्टर परेश रावल ने फिल्म के तीसरे पार्ट को बीच में ही छोड़ दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अब डायरेक्टर प्रियदर्शन ने बताया कि जब परेश के फिल्म छोड़ने की बात अक्षय कुमार को पता चली तो उन्हें कैसा लगा था.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियदर्शन ने बताया कि अक्षय कुमार ने 'हेरा फेरी 3' के लिए फ्रेंचाइजी राइट्स खरीद लिए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने बताया कि अक्षय की आंखों में तब आंसू थे, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रियन परेश हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियदर्शन ने आगे कहा, 'अक्षय को फाइनेंशियल नुकसान नहीं उठाना चाहिए क्योंकि परेशन ने यह मूवी बीच में ही छोड़ दी.'
Source:
Bollywoodlife.com
इसके अलावा प्रियदर्शन ने अक्षय को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि 'हेरा फेरी 3' की शूटिंग शुरू हो चुकी थी लेकिन परेश ने यह मूवी बीच में ही छोड़ दी.
Source:
Bollywoodlife.com
परेश के फिल्म से एग्जिट पर एक्टर सुनील शेट्टी ने भी हैरानी जताई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इस नए ट्विस्ट के साथ टीवी पर उतरेगा Bigg Boss 19, सलमान खान करेंगे...
अगली वेब स्टोरी देखें.