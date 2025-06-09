Hera Pheri 3 में फिर शामिल होंगे Paresh Rawal? एक्टर बोले- 'तीन हीरो हैं...'
Pratibha Gaur
| Jun 09, 2025
'हेरा फेरी 2' से एक्टर परेश रावल ने कन्नी काट ली है. .
अब हाल ही में एक फैन परेश रावल से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वह फिर से हेरा फेरी 3 में शामिल हो जाएं.
फैन ने लिखा, 'सर प्लीज फिर से सोचिए और हेरा फेरी 3 में शामिल हो जाइये.'
फैन ने आगे लिखा था, 'आप इस मूवी के हीरो हैं.'
इस पर परेश रावल ने लिखा, 'नहीं, हेरा फेरी में तीन हीरोज हैं.'
परेश रावल के इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
बता दें कि हेरा फेरी 3 से एग्जिट को लेकर अक्षय कुमार ने परेश रावल पर केस ठोक दिया था.
जिसके बाद परेश ने अक्षय कुमार से लिए गए पैसे को वापस कर दिया था.
