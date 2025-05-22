Hera Pheri 3 में परेश रावल की जगह लेगा ये एक्टर? नाम जानकर लगेगा झटका
Pratibha Gaur
| May 22, 2025
अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की फिल्म 'हेरा फेरी 3' पिछले काफी समय से सुर्खियों में है.
एक्टर परेश रावल ने इस फिल्म से एग्जिट ले लिया है.
वहीं खबरें आ रही थीं कि एक्टर पंकज त्रिपाठी 'हेरा फेरी 3' में परेश रावल को रिप्लेस करेंगे.
वहीं अब इन खबरों पर खुद पंकज त्रिपाठी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.
एक्टर पंकज त्रिपाठी ने कहा,'मैंने पढ़ा और सुना है कि फैंस चाहते हैं कि वो पार्ट में प्ले करूं. पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूं.'
पंकज ने आगे कहा कि परेश सर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर हैं और उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूं.
उन्होंने आगे कहा, 'मैं उनका सम्मान करता हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं ये रोल निभा पाउंगा.'
बता दें कि फिल्म 'हेरा फेरी 3' को एक्टर प्रियदर्शन डायरेक्ट करेंगे.
