Hera Pheri 3 में परेश रावल की जगह लेगा ये एक्टर? नाम जानकर लगेगा झटका

एक्टर पंकज त्रिपाठी ने कहा,'मैंने पढ़ा और सुना है कि फैंस चाहते हैं कि वो पार्ट में प्ले करूं. पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूं.' Source: Bollywoodlife.com