Hera Pheri 3 पर सुनील शेट्टी ने किया रिएक्ट, 'श्याम' बोले- 'रिलीज के बाद...'
Pratibha Gaur
| Jun 30, 2025
मोस्ट अवेटेड फिल्म 'हेरा फेरी 3' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है.
बीते दिनों एक्टर परेश रावल ने 'हेरा फेरी 3' में वापसी कर ली है.
अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान परेश रावल ने कहा कि अब अक्षय कुमार और उनके बीच सब कुछ ठीक है.
अब इसी बीच एक्टर शुनील शेट्टी ने 'हेरा फेरी 3' पर रिएक्ट किया है.
सुनील ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अब जब तक यह फिल्म रिलीज नहीं हो जाएगी, तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा.
बता दें कि इससे पहले जब परेश रावल ने फिल्म को छोड़ा था तब सुनील शेट्टी ने भी हैरानी जताई थी.
बता दें कि परेश रावल ने 'हेरा फेरी 3' में वापसी पर कहा था कि मैं बस चाहता था कि सब साथ मिलकर मेहनत करें.
परेश रावल ने आगे बताया, 'अब उनके मुताबिक ही फिल्म में सारी चीजें हो रही हैं.'
बता दें कि 'हेरा फेरी 3' की शूटिंग भी जल्द ही शुरू हो जाएगी.
