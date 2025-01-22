Akshay Kumar की ये 7 फिल्में रगों में भर देंगी जोश, इन्हें नहीं देखा तो क्या देखा ?
अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' जिसमें सारागढ़ी की लड़ाई से जुड़ी घटनाओं को दिखाया गया है, इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
अक्षय कुमार की स्पाइ थ्रिलर मूवी 'बेबी' जिसे आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं.
Netflix पर अक्षय कुमार की फिल्म 'राउडी राठौर' को देखकर आपका दिन बन जाएंगे.
अक्षय कुमार की फिल्मों की इस लिस्ट में 'हाउसफुल' का नाम भी शामिल है, जिसे देखकर आप तमाम टेंशन भूल जाएंगे.
अक्षय कुमार की फिल्म 'सिंह इज किंग' को आप प्राइम पर देख सकते हैं.
फिल्म 'वेलकम' जो अक्षय कुमार की शानदार फिल्मों में से एक है, उसे देखकर खुश हो जाएंगे आप.
अक्षय कुमार की फिल्म 'हेरा फेरी' का मजा आप यूट्यूब पर फ्री में ले सकते हैं.
