बिकिनी में कहर ढा गईं हिमांशी खुराना, पंजाब की ऐश्वर्या ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा
Masummba Chaurasia
| Jun 18, 2025
हिमांशी खुराना की लेटेस्ट पूल साइड फोटोज ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
एक्ट्रेस हिमांशी खुराना ने हाल ही में येलो बिकिनी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं हैं, जिनमें उनका बोल्ड अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
हिमांशी स्विमिंग पूल में रिलैक्स करती और एन्जॉय करती नजर आ रही हैं. उनका ये कूल और स्टनिंग अंदाज चर्चा में बना हुआ है.
हिमांशी ने अपनी इन फोटोज के साथ अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट की तस्वीर भी शेयर की, जिससे उनका फिटनेस को लेकर फोकस भी साफ झलक रहा है.
हिमांशी खुराना ने कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक पोज दिए, जो उनके कॉन्फिडेंस को दर्शा रहा है.
सोशल मीडिया पर फैंस उनकी इन तस्वीरों पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं, और उनके स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं.
बता दें, हिमांशी 'बिग बॉस 13' में नजर आ चुकी हैं, जहां उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई है.
ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न तक, हिमांशी का हर लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है.
