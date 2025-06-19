बिकिनी में कहर ढा गईं हिमांशी खुराना, पंजाब की ऐश्वर्या ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jun 18, 2025

हिमांशी खुराना की लेटेस्ट पूल साइड फोटोज ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस हिमांशी खुराना ने हाल ही में येलो बिकिनी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं हैं, जिनमें उनका बोल्ड अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

हिमांशी स्विमिंग पूल में रिलैक्स करती और एन्जॉय करती नजर आ रही हैं. उनका ये कूल और स्टनिंग अंदाज चर्चा में बना हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

हिमांशी ने अपनी इन फोटोज के साथ अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट की तस्वीर भी शेयर की, जिससे उनका फिटनेस को लेकर फोकस भी साफ झलक रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

हिमांशी खुराना ने कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक पोज दिए, जो उनके कॉन्फिडेंस को दर्शा रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

सोशल मीडिया पर फैंस उनकी इन तस्वीरों पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं, और उनके स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें, हिमांशी 'बिग बॉस 13' में नजर आ चुकी हैं, जहां उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई है.

Source: Bollywoodlife.com

ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न तक, हिमांशी का हर लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Rashmika Mandanna का नए लुक के साथ दिल छू लेने वाला मैसेज, बोलीं- 'हमें नहीं पता कितना समय बचा...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.