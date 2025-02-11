गिरती कमाई के साथ 'बैडएस रविकुमार' फ्लॉप या हिट, फिर भी क्यों नहीं होगा नुकसान?

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 11, 2025

लंबे समय के बाद हिमेश रेशमिया ने 'बैडएस रविकुमार' से एक बार फिर से पर्दे पर वापसी की है.

इस फिल्म ने जोरदार कलेक्शन के साथ अपना खाता खोला था.

लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ते गए इसकी कमाई फुस्स हो गई.

चौथे दिन फिल्म ने बड़ी मुश्किल से 60 लाख की कमाई की थी.

हालांकि फ्लॉप होने के बाद भी 'बैडएस रविकुमार' को नुकसान नहीं होगा. आइए जानें कैसे?

20 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म 4 दिन में 10 करोड़ भी नहीं कमा पाई है.

लेकिन फिल्म की अलग-अलग जगहों से हुई कमाई को देखें तो ये बिजनेस के मामले में नुकसान में बिल्कुल भी नहीं है.

मेकर्स के मुताबिक, 16 करोड़ रुपये पहले ही साउंडट्रैक, बैकग्राउंड स्कोर, डायलॉग और म्यूजिक राइट्स से कमा लिए.

वहीं ओमान में फिल्म की शूटिंग हुई है, तो वहां से भी 4 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली है.

इसके अलावा फिल्म आगे भी डिजिटल राइट्स से कमाएगी.

ऐसे में जाहिर है कि फिल्म ने बजट के ऊपर करीब 7 करोड़ कमाकर फ्लॉप होने के बावजूद कमर्शियली सक्सेसफुल हुई है.

