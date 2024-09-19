जिगरी दोस्त जैसी थी पिता विपिन संग हिमेश रेशमिया की बॉन्डिंग

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 19, 2024

बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया के पिता विपिन रेशमिया इस दुनिया में नहीं रहे।

Source: Bollywoodlife.com

हिमेश के पिता म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर थे।

Source: Bollywoodlife.com

हिमेश अपने पिता विपिन के काफी ज्यादा करीब थ।

Source: Bollywoodlife.com

वह अक्सर अपने पिता संग मस्तीभरी फोटोज शेयर करते रहते थे।

Source: Bollywoodlife.com

इस तस्वीर में हिमेश अपने पिता को किस करते दिख रहे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

हिमेश अपने पिता विपिन के साथ दोस्त की तरह ज्यादा रहते थे।

Source: Bollywoodlife.com

विपिन हिमेश के साथ कई इवेंट्स में नजर आए हैं।

Source: Bollywoodlife.com

इस तस्वीर में भी हिमेश और विपिन रेशमिया किसी इवेंट में बैठे हुए हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: National Cinema Day: मात्र 99 रूपये मिलेगी इन फिल्मों की टिकट

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.