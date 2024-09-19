जिगरी दोस्त जैसी थी पिता विपिन संग हिमेश रेशमिया की बॉन्डिंग
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 19, 2024
बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया के पिता विपिन रेशमिया इस दुनिया में नहीं रहे।
Source:
Bollywoodlife.com
हिमेश के पिता म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर थे।
Source:
Bollywoodlife.com
हिमेश अपने पिता विपिन के काफी ज्यादा करीब थ।
Source:
Bollywoodlife.com
वह अक्सर अपने पिता संग मस्तीभरी फोटोज शेयर करते रहते थे।
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में हिमेश अपने पिता को किस करते दिख रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
हिमेश अपने पिता विपिन के साथ दोस्त की तरह ज्यादा रहते थे।
Source:
Bollywoodlife.com
विपिन हिमेश के साथ कई इवेंट्स में नजर आए हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में भी हिमेश और विपिन रेशमिया किसी इवेंट में बैठे हुए हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: National Cinema Day: मात्र 99 रूपये मिलेगी इन फिल्मों की टिकट
अगली वेब स्टोरी देखें.