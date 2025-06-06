रॉकी जयसवाल के दिल पर ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर भी राज करती हैं हिना खान

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 06, 2025

हिना खान और रॉकी जैसवाल ने हाल ही में शादी रचाई है. दोनों की फोटोज खूब वायरल हो रहें हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हिना और रॉकी ने शादी से पहले एक-दूसरे को 12 साल तक डेट किया था.

Source: Bollywoodlife.com

दोनों ही स्टार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और फोटो शेयर करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रॉकी ने अपने इंस्ट्राग्राम पर हिना के साथ कई फोटोज शेयर की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हिना खान बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटी हैं. ये कई फिल्में कर चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है. उनका इलाज चल रहा है

Source: Bollywoodlife.com

इस मुश्किल वक्त में राॅकी ने एक्ट्रेस का बहुत ख्याल रखाता है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: जल्द ही इंटीमेट सीन्स देने की तैयारी कर रही हैं मनीषा रानी? 10 साल बड़े एक्टर संग किया...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.