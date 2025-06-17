हिना खान की इन तस्वीरों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 'गॉर्जियस' लुक से चुराया सबका दिल, हो गईं वायरल!
Sadhna Mishra
| Jun 16, 2025
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम हिना खान शादी के बाद से ही चर्चा में बनी हुईं हैं.
इस बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
इन फोटोज में हिना ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस में नजर आ रही हैं.
तस्वीरों में उनका स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट अंदाज देख लोग दीवाने हुए जा रहे हैं.
ड्रेस पर लाल गुलाबों का बड़ा प्रिंट हिना को रॉयल और रोमांटिक फील दे रहा है.
मिनिमल मेकअप और खुले बालों में हिना की खूबसूरती देखने लायक है.
कानों में पर्ल इयररिंग्स और उनकी क्यूट स्माइल उनके लुक को पूरा कर रही है.
हर पोज में हिना की खूबसूरती और कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है.
हिना की पोस्ट 'छम छम छम के सितारे वरगी' कैप्शन के साथ वायरल हो रही है.
वहीं फैंस भी एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.
